Рахметулла Резяпов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахметулла Резяпов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Отец

Около 1742 г.р.

Мать

Около 1746 г.р.

Жена

Около 1796 г.р.

Дети

Около 1797 г.р.
Около 1802 г.р.
Около 1804 г.р.
Около 1806 г.р.
Около 1813 г.р.
Около 1819 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: Резяп Габлязин?

Мать: Гульзаман Абдулкаримова

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Резяпов Гибетулла Рахметуллин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Габидулла Рахметуллин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Мягрифа

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Мяхназа

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Азиза

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Зейнулла Рахметуллин

Мать ребёнка: Хафиза Тазитдинова

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Нигаметулла Рахметуллин

Мать ребёнка: Хафиза Тазитдинова

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Хисметулла Рахметуллин

Мать ребёнка: Хафиза Тазитдинова

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Вазыфа

Мать ребёнка: Хафиза Тазитдинова

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Салиха

Мать ребёнка: Хафиза Тазитдинова

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Газизулла Рахметуллин

Мать ребёнка: Хафиза Тазитдинова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хафиза Тазитдинова

Смерть
1847
Верхние Термы, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
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