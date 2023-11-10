Рахметулла Резяпов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1769
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Отец: Резяп Габлязин?
Мать: Гульзаман Абдулкаримова
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Резяпов Гибетулла Рахметуллин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1802
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Мягрифа
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Мяхназа
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Азиза
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Зейнулла Рахметуллин
Мать ребёнка: Хафиза Тазитдинова
Рождение ребёнка
Около 1826
Мать ребёнка: Хафиза Тазитдинова
Рождение ребёнка
Около 1828
Мать ребёнка: Хафиза Тазитдинова
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Вазыфа
Мать ребёнка: Хафиза Тазитдинова
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Салиха
Мать ребёнка: Хафиза Тазитдинова
Рождение ребёнка
Около 1835
Мать ребёнка: Хафиза Тазитдинова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хафиза Тазитдинова
Смерть
1847
Верхние Термы, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан