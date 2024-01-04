Кузьминова (Гинжул) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьминова (Гинжул) Нина Васильевна

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

13.03.1987

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1987

Отец: Гинжул Василий Николаевич

Мать: Гинжул Евгения Николаевна

Самара, Самара, Самарская область
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