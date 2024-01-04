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Кузьминова (Гинжул) Нина Васильевна
Кузьминова (Гинжул) Нина Васильевна
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Древо
Место рождения
Самара
, Самара, Самарская область
Дата рождения
13.03.1987
Пол
Женский
Отец
Гинжул Василий Николаевич
1953 г.р.
Мать
Гинжул (Боркунова) Евгения Николаевна
1956 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1987
Отец:
Гинжул Василий Николаевич
Мать:
Гинжул Евгения Николаевна
Самара
, Самара, Самарская область
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