Офимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Офимья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1799 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1817
Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Овдотья Семеновна

Отец ребёнка: Семен Степанович

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Дочь: Фекла Семеновна

Отец ребёнка: Семен Степанович

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1827

Дочь: Катерина Семеновна

Отец ребёнка: Семен Степанович

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Сын: Михаил Семенович

Отец ребёнка: Семен Степанович

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Степанович

Смерть
Неизвестно
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