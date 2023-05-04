Офимья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1817
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Овдотья Семеновна
Отец ребёнка: Семен Степанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Дочь: Фекла Семеновна
Отец ребёнка: Семен Степанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1827
Дочь: Катерина Семеновна
Отец ребёнка: Семен Степанович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Михаил Семенович
Отец ребёнка: Семен Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Степанович
Смерть
Неизвестно