Фролова (Целюнова) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Целюнова) Валентина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1949

Дата смерти

22.02.1999

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

1947 г.р.

Дети

1969 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1949

Отец: Целюнов Михаил Николаевич

Мать: Целюнова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
01.11.1969

Дочь: Гоголева Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Фролов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
24.02.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
06.06.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
01.04.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Иван Васильевич

Образование
Неизвестно
Восьмилетнее
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Иван Васильевич

Смерть
22.02.1999
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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