Фролова (Целюнова) Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1949
Дата смерти22.02.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1949
Рождение ребёнка
01.11.1969
Дочь: Гоголева Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Фролов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
24.02.1974
Рождение ребёнка
06.06.1975
Рождение ребёнка
01.04.1984
Образование
Неизвестно
Восьмилетнее
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
22.02.1999
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область