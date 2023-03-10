Сидорова (Корнеева) Вера Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1929
Дата смерти25.01.1972
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1929
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.02.1955
Дочь: Сидорова Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Сидоров Михаил Герасимович
Слобода, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
28.02.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михаил
Смерть
25.01.1972