Сидорова (Корнеева) Вера Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова (Корнеева) Вера Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1929

Дата смерти

25.01.1972

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

1955 г.р.
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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1929

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.02.1955

Дочь: Сидорова Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Сидоров Михаил Герасимович

Слобода, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
28.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михаил

Смерть
25.01.1972
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