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Абсалямов Ринат Минетдинович

Место рождения

г.Оренбург , РСФСР

Дата рождения

06.07.1959

Дата смерти

03.11.1989

Пол

Мужской

Отец

Мать

1937 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1959

Отец: Минетдин

Мать: (Абсалямова) Нурия Низаметдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
03.11.1989
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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