Абсалямов Ринат Минетдинович
Место рожденияг.Оренбург , РСФСР
Дата рождения06.07.1959
Дата смерти03.11.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1959
Отец: Минетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
03.11.1989
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно