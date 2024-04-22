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Мичри Федор Абрамович

Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

1875

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Мичри Абрам Юфудович

Мать: не указана

Одесса, Одеська область
Бракосочетание
До 1908

Жена: ?

Рождение ребёнка
1909

Сын: Мичри Аркадий Федорович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1911

Сын: Мичри Александр Федорович

Мать ребёнка: ?

Упоминание
Неизвестно
Русский некрополь в Софии | Авторы-составители: Т.К. Пчелинцева и К.Д. Бендерева; составители: В.П. Гаристов и С.А. Рожков. М., „Минувшее”, 2011. | Мичри Фёдор (Тодор) Абрамович (1875 г., г.Одесса – 1... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Синани Самуил Соломонович. «Мои воспоминания» | Воспоминания не были изданы, книга существует только в электронном виде. | Стр. 2 | У Абрама Мичри было трое детей: одна дочь и два сына: Иосиф (дядя Юз... Показать все
Похороны
1961
Центральное кладбище (София), г. София, Болгария
Похоронен на Русском участке Центрального кладбища.
Смерть
1961
г. София, Болгария
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