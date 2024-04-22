Мичри Федор Абрамович
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смерти1961
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Мичри Абрам Юфудович
Бракосочетание
До 1908
Жена: ?
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1911
Сын: Мичри Александр Федорович
Мать ребёнка: ?
Упоминание
Неизвестно
Русский некрополь в Софии | Авторы-составители: Т.К. Пчелинцева и К.Д. Бендерева; составители: В.П. Гаристов и С.А. Рожков. М., „Минувшее”, 2011. | Мичри Фёдор (Тодор) Абрамович (1875 г., г.Одесса – 1... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Синани Самуил Соломонович. «Мои воспоминания» | Воспоминания не были изданы, книга существует только в электронном виде. | Стр. 2 | У Абрама Мичри было трое детей: одна дочь и два сына: Иосиф (дядя Юз... Показать все
Похороны
1961
Центральное кладбище (София), г. София, Болгария
Похоронен на Русском участке Центрального кладбища.
Смерть
1961
г. София, Болгария