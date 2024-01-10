Рогова Бусинка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогова Бусинка

Место рождения

с.Троицкое Оренбургской уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Троицкое Оренбургской уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
23.08.1924

Дочь: Косачёва Елена Васильевна

Отец ребёнка: Рогов Василий

с.Троицкое Мелеузовского района БАССР
Смерть
Неизвестно
с.Троицкое Мелеузовского района БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с.Троицкое Мелеузовского района БАССР
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