Рогова Бусинка
Место рожденияс.Троицкое Оренбургской уезда Оренбургской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Троицкое Оренбургской уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
23.08.1924
Дочь: Косачёва Елена Васильевна
Отец ребёнка: Рогов Василий
с.Троицкое Мелеузовского района БАССР
Смерть
Неизвестно
с.Троицкое Мелеузовского района БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с.Троицкое Мелеузовского района БАССР