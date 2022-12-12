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Матвеев Юрий Владимирович
Матвеев Юрий Владимирович
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Место рождения
Самара
, Самара, Самарская область
Дата рождения
30.08.1985
Пол
Мужской
Отец
Матвеев Владимир Германович
1949 г.р.
Мать
Матвеева (Туркова) Галина Петровна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1985
Отец:
Матвеев Владимир Германович
Мать:
Матвеева Галина Петровна
Самара
, Самара, Самарская область
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