Остроносова Мехедова Тамара Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1987
Сын: Остроносов Алексей Альбертович
Отец ребёнка: Остроносов Альберт Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Остроносов Александр Альбертович
Отец ребёнка: Остроносов Альберт Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Остроносов Александр Альбертович
Отец ребёнка: Остроносов Альберт Емельянович