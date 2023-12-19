Остроносова Мехедова Тамара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остроносова Мехедова Тамара Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1954

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1987

Сын: Остроносов Алексей Альбертович

Отец ребёнка: Остроносов Альберт Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Остроносов Александр Альбертович

Отец ребёнка: Остроносов Альберт Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Остроносов Александр Альбертович

Отец ребёнка: Остроносов Альберт Емельянович

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