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Кошкина (Кувшинова) Наталья Алексеевна
Кошкина (Кувшинова) Наталья Алексеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1913
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Кувшинов Алексей
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
НЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913
Отец:
Кувшинов Алексей
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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