Земцов Владислав Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗемцов Владислав Владимирович

Земцов Владислав Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1994

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close