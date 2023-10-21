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Атланов Никандр Мамонтович

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Место рождения

Мысады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Атланов Мамонт Григорьевич

Мать: Атланова Евгения Никоновна

Мысады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
18.06.2017 разбирая фото метрической книги с. Андреевка нашла запись №12 от 01.03.1893 о крещении Василия Мамонтовича Атланова, который родился 28.02.1893. Отец д. Мысадов крестьянин Мамонт Григорье... Показать все
Рождение ребёнка
1898

Дочь: ? Никандровна

Мать ребёнка: Атланова Анна Андриановна

Мысады, Исмайловской вол., Бирского уезда, Уфимско
Рождение ребёнка
1899

Сын: Атланов ? Никандрович

Мать ребёнка: Атланова Анна Андриановна

Мысады, Исмайловской вол., Бирского уезда, Уфимско
Рождение ребёнка
10.11.1900

Дочь: Стефанида Никандровна

Мать ребёнка: Атланова Анна Андриановна

Мысады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
Рождение ребёнка
1902

Сын: Атланов ? Никандрович

Мать ребёнка: Атланова Анна Андриановна

Мысады, Исмайловской вол., Бирского уезда, Уфимско
Рождение ребёнка
1903

Дочь: 7 Никандровна

Мать ребёнка: Атланова Анна Андриановна

Мысады, Исмайловской вол., Бирского уезда, Уфимско
Рождение ребёнка
1906

Сын: Атланов Александр Никандрович

Мать ребёнка: Атланова Анна Андриановна

Мысады, Исмайловской вол., Бирского уезда, Уфимско
Рождение ребёнка
1907

Дочь: ? Никандровна

Мать ребёнка: Атланова Анна Андриановна

Мысады, Исмайловской вол., Бирского уезда, Уфимско
Рождение ребёнка
1910

Дочь: ? Никандровна

Мать ребёнка: Атланова Анна Андриановна

Мысады, Исмайловской вол., Бирского уезда, Уфимско
Рождение ребёнка
1912

Дочь: ? Никандровна

Мать ребёнка: Атланова Анна Андриановна

Мысады, Исмайловской вол., Бирского уезда, Уфимско
Рождение ребёнка
1917

Сын: Атланов ? Никандрович

Мать ребёнка: Атланова Анна Андриановна

Мысады, Исмайловской вол., Бирского уезда, Уфимско
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Атланова Анна Андриановна

Смерть
Неизвестно
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