Атланов Никандр Мамонтович
Место рожденияМысады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Рождение
1875
Мысады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
18.06.2017 разбирая фото метрической книги с. Андреевка нашла запись №12 от 01.03.1893 о крещении Василия Мамонтовича Атланова, который родился 28.02.1893. Отец д. Мысадов крестьянин Мамонт Григорье... Показать все
Рождение ребёнка
1898
Мысады, Исмайловской вол., Бирского уезда, Уфимско
Рождение ребёнка
1899
Мысады, Исмайловской вол., Бирского уезда, Уфимско
Рождение ребёнка
10.11.1900
Дочь: Стефанида Никандровна
Мать ребёнка: Атланова Анна Андриановна
Мысады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
Рождение ребёнка
1902
Мысады, Исмайловской вол., Бирского уезда, Уфимско
Рождение ребёнка
1903
Дочь: 7 Никандровна
Мать ребёнка: Атланова Анна Андриановна
Мысады, Исмайловской вол., Бирского уезда, Уфимско
Рождение ребёнка
1906
Сын: Атланов Александр Никандрович
Мать ребёнка: Атланова Анна Андриановна
Мысады, Исмайловской вол., Бирского уезда, Уфимско
Рождение ребёнка
1907
Мысады, Исмайловской вол., Бирского уезда, Уфимско
Рождение ребёнка
1910
Мысады, Исмайловской вол., Бирского уезда, Уфимско
Рождение ребёнка
1912
Мысады, Исмайловской вол., Бирского уезда, Уфимско
Рождение ребёнка
1917
Мысады, Исмайловской вол., Бирского уезда, Уфимско
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно