Никифоров Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифоров Андрей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1989

Сын: Никифоров Никита Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.04.1996

Дочь: Никифорова Анастасия Андреевна

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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