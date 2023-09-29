Никифоров Андрей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1989
Сын: Никифоров Никита Андреевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.04.1996
Дочь: Никифорова Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности