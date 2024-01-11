Gorelik Irma
Место рожденияЖиличи (белор. Жылічы) посёлок в Кировском районе Могилёвской области.
Дата рождения1895
Дата смерти1966
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Gorelik Isak
Мать: Fruma
Жиличи (белор. Жылічы) посёлок в Кировском районе Могилёвской области.
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Akselrot Rysia (Reizel)
Мать ребёнка: Freyda
Parichi, Belarus
Рождение ребёнка
1919
Сын: Gorelik Isack
Мать ребёнка: Freyda
Parichi, Belarus
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Fira (Ester)
Мать ребёнка: Freyda
Parichi, Belarus
Рождение ребёнка
05.12.1923
Дочь: Горелик Сарра (Sarra)
Мать ребёнка: Freyda
Belarus
Рождение ребёнка
1931
Сын: Gorelik Semion
Мать ребёнка: Freyda
Parichi, Belarus
Место жительства
Около 1935
Смерть
1966
Luban, Belarus