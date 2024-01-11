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Gorelik Irma

Место рождения

Жиличи (белор. Жылічы) посёлок в Кировском районе Могилёвской области.

Дата рождения

1895

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Gorelik Isak

Мать: Fruma

Жиличи (белор. Жылічы) посёлок в Кировском районе Могилёвской области.
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Akselrot Rysia (Reizel)

Мать ребёнка: Freyda

Parichi, Belarus
Рождение ребёнка
1919

Сын: Gorelik Isack

Мать ребёнка: Freyda

Parichi, Belarus
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Fira (Ester)

Мать ребёнка: Freyda

Parichi, Belarus
Рождение ребёнка
05.12.1923

Дочь: Горелик Сарра (Sarra)

Мать ребёнка: Freyda

Belarus
Рождение ребёнка
1931

Сын: Gorelik Semion

Мать ребёнка: Freyda

Parichi, Belarus
Место жительства
Около 1935
Смерть
1966
Luban, Belarus
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