Тигунцев Василий Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.?
Дата смерти13.07.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1978
Сын: Тигунцев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Тигунцева Александра Николаевна
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
05.04.?
Сын: Тигунцев Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Тигунцева Александра Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.07.?