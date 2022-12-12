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Тигунцев Василий Лаврентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.?

Дата смерти

13.07.?

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1978

Сын: Тигунцев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Тигунцева Александра Николаевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
05.04.?

Сын: Тигунцев Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Тигунцева Александра Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тигунцева Александра Николаевна

Смерть
13.07.?
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