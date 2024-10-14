Елена Емельяновна
женский, родилась 1729
умерла 1775
Супруги
Иван Фролович1730 г.р.
Дети
(Фролова) Васса Ивановна1755 г.р.
Пользин Филипп Иванович1756 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Фролович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: (Фролова) Васса Ивановна
Отец ребёнка: Иван Фролович
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Иван Фролович
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Иван Фролович
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Фролович
Смерть
1775