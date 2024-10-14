Елена Емельяновна 1729 — найти родственников по фамилии на Familio

Елена Емельяновна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1729

умерла 1775

Супруги
Иван Фролович1730 г.р.
Дети
(Фролова) Васса Ивановна1755 г.р.
Пользин Филипп Иванович1756 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Фролович

Рождение ребёнка
1755

Дочь: (Фролова) Васса Ивановна

Отец ребёнка: Иван Фролович

Рождение ребёнка
1756

Сын: Пользин Филипп Иванович

Отец ребёнка: Иван Фролович

Рождение ребёнка
1760

Сын: Фролов Николай Иванович

Отец ребёнка: Иван Фролович

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Фролович

Смерть
1775

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