Тотьмянин Макар Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824 ст.
Отец: Тотьмянин Иван Иванов
Рождение ребёнка
1846 ст.
Дочь: Митродора Макарова
Мать ребёнка: Тотьмянина Дарья Егорова
Рождение ребёнка
04.01.1850 ст.
Дочь: Мехоношина Домника Макарова
Мать ребёнка: Тотьмянина Дарья Егорова
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121164#162
Место жительства
1850 ст.
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#126
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тотьмянина Дарья Егорова
Смерть
Неизвестно