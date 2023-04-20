Тотьмянин Макар Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТотьмянин Макар Иванов

Тотьмянин Макар Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824 ст.

Отец: Тотьмянин Иван Иванов

Мать: Тотьмянина Евдокия Фокина

Рождение ребёнка
1846 ст.

Дочь: Митродора Макарова

Мать ребёнка: Тотьмянина Дарья Егорова

Рождение ребёнка
04.01.1850 ст.

Дочь: Мехоношина Домника Макарова

Мать ребёнка: Тотьмянина Дарья Егорова

Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121164#162
Место жительства
1850 ст.
Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#126
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тотьмянина Дарья Егорова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close