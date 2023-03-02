Арина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1935
Сын: Филин Константин
Отец ребёнка: Филин Алексей
Ольховка, Больше-Липовицкая волость, Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: Филин Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филин Алексей