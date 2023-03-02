Арина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1935

Сын: Филин Константин

Отец ребёнка: Филин Алексей

Ольховка, Больше-Липовицкая волость, Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: Филин Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филин Алексей

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