Патраков Денис Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПатраков Денис Михайлович

Патраков Денис Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.2008

Пол

Мужской

Отец

1986 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.2008

Отец: Патраков Михаил Сергеевич

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close