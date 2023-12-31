Виногоров Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виногоров Алексей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1982

Отец: Виногоров Николай Владимирович

Мать: Алексеева Людмила Васильевна

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