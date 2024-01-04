Горбунова (Храмцова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова (Храмцова) Мария Николаевна

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Место рождения

Аршалы, Аршалынский район, Акмолинская область

Дата рождения

02.03.1980

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1980

Отец: Храмцов Николай Николаевич

Мать: Храмцова Нина Павловна

Аршалы, Аршалынский район, Акмолинская область
Бракосочетание
13.07.2002

Муж: Горбунов Сергей Валентинович

Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
26.03.2003

Сын: Горбунов Вячеслав Сергеевич

Отец ребёнка: Горбунов Сергей Валентинович

Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
03.12.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горбунов Сергей Валентинович

Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область
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