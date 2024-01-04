Горбунова (Храмцова) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения02.03.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1980
Отец: Храмцов Николай Николаевич
Мать: Храмцова Нина Павловна
Бракосочетание
13.07.2002
Рождение ребёнка
26.03.2003
Сын: Горбунов Вячеслав Сергеевич
Отец ребёнка: Горбунов Сергей Валентинович
Рождение ребёнка
03.12.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горбунов Сергей Валентинович