Гиржель Виктор Исаевич (Шаевич) Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Гиржель Виктор Исаевич (Шаевич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гиржель Людмила Викторовна

Мать ребёнка: Гиржель (Шпинель) Рузя Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гиржель Григорий Викторович

Мать ребёнка: Гиржель (Шпинель) Рузя Яковлевна

Бракосочетание
1930

Жена: Гиржель (Шпинель) Рузя Яковлевна

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
23.11.1941

Сын: Гиржель Игорь Викторович

Мать ребёнка: Гиржель (Шпинель) Рузя Яковлевна

Самара, Самара, Самарская область

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