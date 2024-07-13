Гиржель Виктор Исаевич (Шаевич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гиржель Людмила Викторовна
Мать ребёнка: Гиржель (Шпинель) Рузя Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гиржель Григорий Викторович
Мать ребёнка: Гиржель (Шпинель) Рузя Яковлевна
Бракосочетание
1930
Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
23.11.1941
Мать ребёнка: Гиржель (Шпинель) Рузя Яковлевна
Самара, Самара, Самарская область