Луппова Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛуппова Варвара

Луппова Варвара

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

После 1717

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1685 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1700

Дочь: Марфа Тимофеева

Отец ребёнка: Луппов (лунпов) Тимофей Абрамов

Рождение ребёнка
Около 1701

Сын: Луппов Василий Тимофеев

Отец ребёнка: Луппов (лунпов) Тимофей Абрамов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луппов (лунпов) Тимофей Абрамов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Слизневской, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1717
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close