Луппова Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1680
Дата смертиПосле 1717
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1700
Дочь: Марфа Тимофеева
Отец ребёнка: Луппов (лунпов) Тимофей Абрамов
Рождение ребёнка
Около 1701
Отец ребёнка: Луппов (лунпов) Тимофей Абрамов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Слизневской, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1717