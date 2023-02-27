Анищенко Игнат Лазаревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнищенко Игнат Лазаревич

Анищенко Игнат Лазаревич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Анищенко Лазарь

Мать: не указана

Место жительства
1761
Беловодская, Валуйский, Воронежская, Российская империя
Поданные скаски к переписи моэоруВеревкину от разных владелцовБелогородского дистрикат о подданых малоросиянах 1760-го и 761 годов | РГВИА, Ф.414, Оп.1, д.462 (1761)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close