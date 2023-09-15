Хусу (Нуйя) Хильма Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хусу (Нуйя) Хильма Георгиевна

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Место рождения

Тортолово, Поречская волость, Шлиссельбургский уезд

Дата рождения

12.09.1910 ст.

Дата смерти

01.07.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1910 ст.

Отец: Нуйя Георг Семёнович

Мать: Нуйя Екатерина Ивановна

Тортолово, Поречская волость, Шлиссельбургский уезд
Рождение ребёнка
10.08.1938

Дочь: Морозова Эльвира Петровна

Отец ребёнка: Хусу Петр Андреевич

Хандрово, Поречская волость, Шлиссельбургский уезд
Смерть
01.07.1983
Крошнозеро, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
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