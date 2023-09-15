Хусу (Нуйя) Хильма Георгиевна
Место рождения
Дата рождения12.09.1910 ст.
Дата смерти01.07.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1910 ст.
Отец: Нуйя Георг Семёнович
Мать: Нуйя Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
10.08.1938
Дочь: Морозова Эльвира Петровна
Отец ребёнка: Хусу Петр Андреевич
Хандрово, Поречская волость, Шлиссельбургский уезд
Смерть
01.07.1983
Крошнозеро, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия