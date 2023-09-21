Рудакова (Милохова) Аксинья Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРудакова (Милохова) Аксинья Даниловна

Рудакова (Милохова) Аксинья Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Милохов Данила Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудаков Алексей Данилович

Отец ребёнка: Рудаков Данила Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудаков Ефим Данилович

Отец ребёнка: Рудаков Данила Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузовлева Матрена Даниловна

Отец ребёнка: Рудаков Данила Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудаков Данила Герасимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close