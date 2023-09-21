Рудакова (Милохова) Аксинья Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Милохов Данила Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рудаков Алексей Данилович
Отец ребёнка: Рудаков Данила Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рудаков Данила Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузовлева Матрена Даниловна
Отец ребёнка: Рудаков Данила Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно