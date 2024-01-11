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Ихсанов Жамалетдин

Место рождения

д.Кузьминки Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Канюков Эксан

Мать: Салиха

д.Кузьминки Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1872

Сын: Жамалетдинов Гилажеддин

Мать ребёнка: Мархаба Ихсан Кызы

д.Кузьминки Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
16.11.1891

Дочь: Фатима

Мать ребёнка: Мархаба Ихсан Кызы

д.Кузьминки Сергачского уезда Нижегородской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мархаба Ихсан Кызы

Смерть
Неизвестно
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