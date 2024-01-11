Ихсанов Жамалетдин
Место рожденияд.Кузьминки Сергачского уезда Нижегородской губ.
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Канюков Эксан
Мать: Салиха
д.Кузьминки Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1872
Мать ребёнка: Мархаба Ихсан Кызы
д.Кузьминки Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
16.11.1891
Дочь: Фатима
Мать ребёнка: Мархаба Ихсан Кызы
д.Кузьминки Сергачского уезда Нижегородской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мархаба Ихсан Кызы
Смерть
Неизвестно