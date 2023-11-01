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Пыжев Матвей Тимофеевич
Пыжев Матвей Тимофеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1838
Пол
Мужской
Отец
Пыжев Тимофей Маркович
1803 г.р.
Мать
Акулина Лаврентьевна
1806 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец:
Пыжев Тимофей Маркович
Мать:
Акулина Лаврентьевна
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