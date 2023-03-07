Тарасов Савва Лукин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1769
Дата смертиПосле 1792
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Отец: Тарасов Лука Никифоров
Мать: Тарасова Агафья Нефедова
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Матрона Саввина
Мать ребёнка: Тарасова Анисья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тарасова Анисья Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1792