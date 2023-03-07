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Тарасов Савва Лукин

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Место рождения

Матюшкинской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

После 1792

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: Тарасов Лука Никифоров

Мать: Тарасова Агафья Нефедова

Матюшкинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Матрона Саввина

Мать ребёнка: Тарасова Анисья Иванова

Учуговской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Анисья Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Учуговской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1792
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