Васютина неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васютина неизвестно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1888 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Сырникова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Васютин Василий

Кукуй, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васютин Василий

Смерть
Неизвестно
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