Васютина неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Сырникова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Васютин Василий
Кукуй, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васютин Василий
Смерть
Неизвестно