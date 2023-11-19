Байракаев Фуат Кутлугужевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байракаев Фуат Кутлугужевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1979

Пол

Мужской

Отец

1952 г.р.

Мать

1951 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1979

Отец: Байракаев Кутлугужа

Мать: Байракаева Тансылу

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