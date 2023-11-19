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Байракаев Фуат Кутлугужевич
Байракаев Фуат Кутлугужевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.12.1979
Пол
Мужской
Отец
Байракаев Кутлугужа
1952 г.р.
Мать
Байракаева Тансылу
1951 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1979
Отец:
Байракаев Кутлугужа
Мать:
Байракаева Тансылу
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