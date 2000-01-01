Марья Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Сын: Петр Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрей Терентьев
Рождение ребёнка
1789
Сын: Ермолай Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрей Терентьев
Рождение ребёнка
1792
Сын: Никифор Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрей Терентьев
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Варвара Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрей Терентьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрей Терентьев
Смерть
Неизвестно