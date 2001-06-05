Меньшикова (Пономарева) Тамара Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньшикова (Пономарева) Тамара Павловна

Место рождения

Асбест, Асбестовский, Свердловская область

Дата рождения

27.10.1940

Дата смерти

05.06.2001

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Асбест, Асбестовский, Свердловская область
Бракосочетание
19.01.1964

Муж: Меньшиков Николай Викторович

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
24.04.1965

Сын: Меньшиков Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Меньшиков Николай Викторович

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
25.08.1973

Дочь: Ситникова Марина Николаевна

Отец ребёнка: Меньшиков Николай Викторович

Курган, город Курган, Курганская область
Смерть
05.06.2001
Курган, город Курган, Курганская область
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