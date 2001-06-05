Меньшикова (Пономарева) Тамара Павловна
Место рождения
Дата рождения27.10.1940
Дата смерти05.06.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1964
Рождение ребёнка
24.04.1965
Сын: Меньшиков Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Меньшиков Николай Викторович
Рождение ребёнка
25.08.1973
Дочь: Ситникова Марина Николаевна
Отец ребёнка: Меньшиков Николай Викторович
Смерть
05.06.2001