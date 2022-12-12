Ульянов Федор Кириллович
Место рождения
Дата рождения17.04.1857 ст.
Дата смерти12.12.?
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Ульянов Кирилл
Дочь: Домника Федоровна
Мать ребёнка: Ульянова Анна Осиповна (Иосифовна)
Мать ребёнка: Ульянова Анна Осиповна (Иосифовна)
Дочь: Алексеева Мария Федоровна
Мать ребёнка: Ульянова Анна Осиповна (Иосифовна)
Сын: Ульянов Дмитрий Федорович
Мать ребёнка: Ульянова Анна Осиповна (Иосифовна)
Дочь: Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Ульянова Анна Осиповна (Иосифовна)
Дочь: Леонтьева Александра Федоровна
Мать ребёнка: Ульянова Анна Осиповна (Иосифовна)
Дочь: Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: Ульянова Анна Осиповна (Иосифовна)
Дочь: Васильева Василиса Федоровна
Мать ребёнка: Ульянова Анна Осиповна (Иосифовна)
Дочь: Шевелева Наталья Федоровна
Мать ребёнка: Ульянова Анна Осиповна (Иосифовна)
Мать ребёнка: Ульянова Анна Осиповна (Иосифовна)
Сын: Ульянов Александр Федорович
Мать ребёнка: Ульянова Анна Осиповна (Иосифовна)