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Ульянов Федор Кириллович

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Место рождения

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

17.04.1857 ст.

Дата смерти

12.12.?

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1857 ст.

Отец: Ульянов Кирилл

Мать: Ульянова Агриппина Ивановна

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
21.12.1877

Дочь: Домника Федоровна

Мать ребёнка: Ульянова Анна Осиповна (Иосифовна)

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
26.03.1879

Сын: Ульянов Иосиф Федорович

Мать ребёнка: Ульянова Анна Осиповна (Иосифовна)

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
23.01.1881

Дочь: Алексеева Мария Федоровна

Мать ребёнка: Ульянова Анна Осиповна (Иосифовна)

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
17.10.1882 ст.

Сын: Ульянов Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Ульянова Анна Осиповна (Иосифовна)

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
05.12.1885

Дочь: Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Ульянова Анна Осиповна (Иосифовна)

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
04.10.1888

Дочь: Леонтьева Александра Федоровна

Мать ребёнка: Ульянова Анна Осиповна (Иосифовна)

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
02.10.1891 ст.

Дочь: Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: Ульянова Анна Осиповна (Иосифовна)

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
02.01.1894

Дочь: Васильева Василиса Федоровна

Мать ребёнка: Ульянова Анна Осиповна (Иосифовна)

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
18.08.1896 ст.

Дочь: Шевелева Наталья Федоровна

Мать ребёнка: Ульянова Анна Осиповна (Иосифовна)

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
29.12.1899 ст.

Сын: Ульянов Семен Федорович

Мать ребёнка: Ульянова Анна Осиповна (Иосифовна)

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
28.05.1903 ст.

Сын: Ульянов Александр Федорович

Мать ребёнка: Ульянова Анна Осиповна (Иосифовна)

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульянова Анна Осиповна (Иосифовна)

Смерть
12.12.?
Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
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