Сербин Мартын
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1925
Дочь: Лысенко Елена Мартыновна
Мать ребёнка: Сербина Екатерина
Северо-Казахстанская область, Мамлютский р-н, с. Покровка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сербина Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сербина Мария Мартыновна
Мать ребёнка: Сербина Екатерина
Смерть
После 1970