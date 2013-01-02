Сербин Мартын — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сербин Мартын

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1970

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1925

Дочь: Лысенко Елена Мартыновна

Мать ребёнка: Сербина Екатерина

Северо-Казахстанская область, Мамлютский р-н, с. Покровка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сербина Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сербина Мария Мартыновна

Мать ребёнка: Сербина Екатерина

Смерть
После 1970
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