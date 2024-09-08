Истомин Григорий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Истомин Григорий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Истомин Степан Михайлович

Мать: (Истомина) Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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