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Кудрякова Ольга Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1975

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1975

Отец: Решетов Василий Михайлович

Мать: Решетова Елена Анатольевна

Рождение ребёнка
31.05.1994

Дочь: Булыгина Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Русаков Алексей Васильевич

Бракосочетание
17.10.2008

Муж: Кудряков Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
27.06.2009

Сын: Кудряков Евстигней Викторович

Отец ребёнка: Кудряков Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
22.05.2012

Дочь: Кудрякова Виринея Викторовна

Отец ребёнка: Кудряков Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
09.02.2015

Дочь: Кудрякова Ефросиния Викторовна

Отец ребёнка: Кудряков Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
24.04.2017

Дочь: Кудрякова Устиния Викторовна

Отец ребёнка: Кудряков Виктор Михайлович

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