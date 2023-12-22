Кудрякова Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1975
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1975
Рождение ребёнка
31.05.1994
Дочь: Булыгина Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Русаков Алексей Васильевич
Бракосочетание
17.10.2008
Рождение ребёнка
27.06.2009
Сын: Кудряков Евстигней Викторович
Отец ребёнка: Кудряков Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
22.05.2012
Дочь: Кудрякова Виринея Викторовна
Отец ребёнка: Кудряков Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
09.02.2015
Дочь: Кудрякова Ефросиния Викторовна
Отец ребёнка: Кудряков Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
24.04.2017
Дочь: Кудрякова Устиния Викторовна
Отец ребёнка: Кудряков Виктор Михайлович