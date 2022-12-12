Шкарпитко Антон Кононович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шкарпитко Конон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Шкарпитко Михаил Антонович
Мать ребёнка: Анастасия Марковна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Анастасия Марковна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Анастасия Марковна
Рождение ребёнка
25.06.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анастасия Марковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шкарпитко Григорий Антонович
Мать ребёнка: Анастасия Марковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анастасия Марковна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно