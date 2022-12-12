Шкарпитко Антон Кононович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкарпитко Антон Кононович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1920 г.р.
1923 г.р.
1925 г.р.
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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шкарпитко Конон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Шкарпитко Михаил Антонович

Мать ребёнка: Анастасия Марковна

Гороховое, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Шкарпитко Петр Антонович

Мать ребёнка: Анастасия Марковна

Гороховое, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Шкарпитко Иван Антонович

Мать ребёнка: Анастасия Марковна

Рождение ребёнка
25.06.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анастасия Марковна

Гороховое, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкарпитко Григорий Антонович

Мать ребёнка: Анастасия Марковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анастасия Марковна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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