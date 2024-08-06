Шамова (Миронова) Агафья Андреева
Место рождения
Дата рождения1854 ст.
Дата смерти23.06.1901 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.06.1885 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
он и она-2 брак по жениху Федор Игнатов Королев Николай Иванов Крючков по невесте Лазарь Егоров Тараканчиков Евсигней Ионов Егоркин
Смерть
23.06.1901 ст.
47 лет рак