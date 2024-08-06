Шамова (Миронова) Агафья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамова (Миронова) Агафья Андреева

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1854 ст.

Дата смерти

23.06.1901 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
12.06.1885 ст.

Муж: Шамов Трофим Афанасьев

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
он и она-2 брак по жениху Федор Игнатов Королев Николай Иванов Крючков по невесте Лазарь Егоров Тараканчиков Евсигней Ионов Егоркин
Смерть
23.06.1901 ст.
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
47 лет рак

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