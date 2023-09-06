Nikaev Akhmed — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Nikaev Akhmed

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1974 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

MN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1974

Сын: Nikaev Ruslan Akhmedovich

Мать ребёнка: Ortsueva Aset

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ortsueva Aset

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Nikaev Yacub Akhmedovish

Мать ребёнка: Ortsueva Aset

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Nikaev Islam Akhmedovish

Мать ребёнка: Ortsueva Aset

Смерть
Неизвестно
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