Гайгал Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайгал Валентин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гайгал Альберт

Мать: Василевская Александра

Рождение ребёнка
08.?.1935

Дочь: Гайгал Елена Валентиновна

Мать ребёнка: Башкирцева Федора

Свободный, город Свободный, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гайгал Элеонора Валентиновна

Мать ребёнка: Башкирцева Федора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гайгал Элга Валентиновна

Мать ребёнка: В Питере

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: В Питере

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