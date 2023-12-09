Гайгал Валентин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гайгал Альберт
Мать: Василевская Александра
Рождение ребёнка
08.?.1935
Дочь: Гайгал Елена Валентиновна
Мать ребёнка: Башкирцева Федора
Свободный, город Свободный, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гайгал Элеонора Валентиновна
Мать ребёнка: Башкирцева Федора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гайгал Элга Валентиновна
Мать ребёнка: В Питере
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: В Питере