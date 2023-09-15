Салтыков Владимир
Место рождения
Дата рождения08.03.1924
Дата смерти30.06.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1924
Отец: Салтыков Егор
Мать: Любовь
Рождение ребёнка
15.02.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
11.12.1952
Сын: Салтыков Николай
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
30.01.1954
Сын: Салтыков Александр
Мать ребёнка: Александра
Смерть
30.06.1971