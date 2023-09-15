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Салтыков Владимир

Место рождения

Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

08.03.1924

Дата смерти

30.06.1971

Пол

Мужской

Отец

Мать

1891 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1952 г.р.
1954 г.р.

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1924

Отец: Салтыков Егор

Мать: Любовь

Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александра

Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.12.1952

Сын: Салтыков Николай

Мать ребёнка: Александра

Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.01.1954

Сын: Салтыков Александр

Мать ребёнка: Александра

Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
30.06.1971
Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
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