Лелякова (Пичугина) Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1942
Дата смерти28.09.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1942
Отец: не указан
Мать: Пичугина Анна
Рождение ребёнка
15.07.1962
Дочь: Нуржанова Елена Игоревна
Отец ребёнка: Толстолыткин Игорь Георгиевич
Туркменистан, Ашхабад
Рождение ребёнка
16.09.1963
Дочь: Тарасова Татьяна Игоревна
Отец ребёнка: Толстолыткин Игорь Георгиевич
Туркменистан, Ашхабад
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.09.2021