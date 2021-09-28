Лелякова (Пичугина) Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛелякова (Пичугина) Людмила Николаевна

Лелякова (Пичугина) Людмила Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1942

Дата смерти

28.09.2021

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1942

Отец: не указан

Мать: Пичугина Анна

Рождение ребёнка
15.07.1962

Дочь: Нуржанова Елена Игоревна

Отец ребёнка: Толстолыткин Игорь Георгиевич

Туркменистан, Ашхабад
Рождение ребёнка
16.09.1963

Дочь: Тарасова Татьяна Игоревна

Отец ребёнка: Толстолыткин Игорь Георгиевич

Туркменистан, Ашхабад
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстолыткин Игорь Георгиевич

Смерть
28.09.2021
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close