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Зайцев Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1906

Дата смерти

22.09.1966

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1906

Отец: Zaitsev (zaitsev) Peter

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайцева Александра

Рождение ребёнка
04.11.1952

Дочь: Пикалова Нина

Мать ребёнка: Зайцева Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Недорезова ?

Мать ребёнка: Зайцева Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайцева Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Банокина Влентина

Мать ребёнка: Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно

Смерть
22.09.1966
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
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