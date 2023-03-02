Зайцев Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1906
Дата смерти22.09.1966
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1906
Отец: Zaitsev (zaitsev) Peter
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зайцева Александра
Рождение ребёнка
04.11.1952
Дочь: Пикалова Нина
Мать ребёнка: Зайцева Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Недорезова ?
Мать ребёнка: Зайцева Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зайцева Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Банокина Влентина
Мать ребёнка: Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неизвестно
Смерть
22.09.1966
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область