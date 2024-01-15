Данилов Григорий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилов Григорий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1991

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1991

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.09.2019

Дочь: Данилова Алиса Григорьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Россия, Удмуртская республика, Ижевск
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