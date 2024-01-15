Данилов Григорий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1991
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1991
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.09.2019
Дочь: Данилова Алиса Григорьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Россия, Удмуртская республика, Ижевск