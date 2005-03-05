Мартынова (неизвестно (Николаевна)) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1935
Дата смерти05.03.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1935
Отец: Бурцев Сергей
Мать: Бурцева Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
05.03.2005
Похороны
Неизвестно
кладбище у Копытника