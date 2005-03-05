Мартынова (неизвестно (Николаевна)) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынова (неизвестно (Николаевна)) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1935

Дата смерти

05.03.2005

Пол

Женский

Отец

Мать

1910 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1935

Отец: Бурцев Сергей

Мать: Бурцева Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
05.03.2005
Похороны
Неизвестно
кладбище у Копытника
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