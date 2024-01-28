Беседина Елена Александровна Властная, крикливая — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беседина Елена Александровна Властная, крикливая

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беседина Ната

Отец ребёнка: Беседин Ананий ( Анашка) Добрый, тихий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беседина Евдокия

Отец ребёнка: Беседин Ананий ( Анашка) Добрый, тихий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беседина Варвара Ананьевна

Отец ребёнка: Беседин Ананий ( Анашка) Добрый, тихий

Смерть
Неизвестно
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