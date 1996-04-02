Позднякова Мария Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1903
Дата смерти02.04.1996
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1903
Отец: Фома
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.12.1929
Сын: Поздняков Лёня
Отец ребёнка: Поздняков Григорий Архипович
Рождение ребёнка
23.10.1933
Дочь: Николаева-Позднякова Лидия Григорьевна
Отец ребёнка: Поздняков Григорий Архипович
Рождение ребёнка
13.06.1938
Сын: Поздняков Виктор
Отец ребёнка: Поздняков Григорий Архипович
Рождение ребёнка
19.03.1950
Дочь: Филипова Татьяна Амелька
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поздняков Саша
Отец ребёнка: Поздняков Григорий Архипович
Смерть
02.04.1996