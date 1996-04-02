Позднякова Мария Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПозднякова Мария Фоминична

Позднякова Мария Фоминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1903

Дата смерти

02.04.1996

Пол

Женский

Добавил:

РН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1903

Отец: Фома

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1929

Сын: Поздняков Лёня

Отец ребёнка: Поздняков Григорий Архипович

Рождение ребёнка
23.10.1933

Дочь: Николаева-Позднякова Лидия Григорьевна

Отец ребёнка: Поздняков Григорий Архипович

Рождение ребёнка
13.06.1938

Сын: Поздняков Виктор

Отец ребёнка: Поздняков Григорий Архипович

Рождение ребёнка
19.03.1950

Дочь: Филипова Татьяна Амелька

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поздняков Григорий Архипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поздняков Саша

Отец ребёнка: Поздняков Григорий Архипович

Смерть
02.04.1996
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close