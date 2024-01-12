Нечийлова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечийлова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1942

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1942

Отец: Шуленин Иван

Мать: Шуленина Мария

Рождение ребёнка
25.01.1960

Сын: Нечитайлов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Нечитайлов Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
12.09.1960

Дочь: Нечитайлова Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Нечитайлов Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
07.04.1973

Сын: Нечитайлов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Нечитайлов Николай Григорьевич

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