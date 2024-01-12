Нечийлова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1942
Отец: Шуленин Иван
Мать: Шуленина Мария
Рождение ребёнка
25.01.1960
Сын: Нечитайлов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Нечитайлов Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
12.09.1960
Дочь: Нечитайлова Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Нечитайлов Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
07.04.1973
Сын: Нечитайлов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Нечитайлов Николай Григорьевич